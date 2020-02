Zobaczcie nowych piłkarzy Zagłębia Sosnowiec. Klub w zimie pozyskał czterech graczy. ZDJĘCIA

Zobaczcie nowych piłkarzy Zagłębia Sosnowiec i sprawdźcie co mówią przed startem rundy wiosennej

Nie jest tajemnicą, że trener Dariusz Dudek szukał zimą prawego obrońcy, kreatywnego pomocnika oraz napastnika. W Sosnowcu marzyli także o sprowadzeniu do klubu młodzieżowca.

- Budżet klubu nie ucierpi na czteromiesięcznym wypożyczeniu Rubio. Nie będę zdradzał szczegółów umowy transferowej, ale mogę tylko powiedzieć, że dziękuję Cracovii, piiłkarzowi i jego bratu Carlitosowi, że doszliśmy do porozumienia - stwierdził dyrektor Tomczyk.

Ostatnim pozyskanym przez sosnowiczan piłkarzem był hiszpański napastnik Rubio. Ruben Lopez Hueska jest bratem doskonale znanego w Polsce Carlitosa. Jesienią był piłkarzem Cracovii, ale ze względu na chorobę nie grał w niej zbyt wiele. 24-latek został do Zagłębia wypożyczony do końca sezonu.

Zagłębie bardzo długo szukało napastnika i wszyscy cieszą się, że Rubio wylądował na Stadionie Ludowym. Czy to już koniec zimowych transferów sosnowiczan?

- Jeśli chodzi o zawodników w ważnymi kontraktami to dla nich okienko zamyka się za trzy dni i nie przewidujemy kolejnych transferów takich graczy. Piłkarzy wolnych lub takich, którzy właśnie rozwiązali kontrakty z poprzednim klubem, można natomiast kontraktować do 31 marca i nie wykluczam pozyskania takiego zawodnika, bo nie wiem co może się w ciągu tego miesiąca wydarzyć - dodał dyrektor sportowy Zagłębia.