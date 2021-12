Zniżki na kulturę i sport w Sosnowcu. Osoby okazujące paszport covidowy będą mogli taniej wejść na basen czy do teatru

Rząd wprowadza obostrzenia, a Sosnowiec zniżki z paszportem covidowym

Od 1 grudnia w Polsce panują nowe obostrzenia. Wśród nich zmieniły się limity osób, które jednocześnie mogą przebywać w różnych miejscach m.in. kinach, teatrach, kościołach, basenach, koncertach, siłowniach, muzeach czy konferencjach. Osoby zaszczepione nie będą wliczane do tych limitów. Problem polega jednak na tym, że zgodnie z prawem nikt nie może zmusić nas do szczepienia czy okazania paszportu covidowego.

- Nie chcemy nikogo segregować. Chcemy, by wszyscy obywatele naszego kraju czuli się bezpiecznie, by każdy mógł korzystać z oferty jednostek kultury i sportu. Nie chcemy niczego zamykać, organizujemy teraz np. Manufakturę św. Mikołaja. Nie będzie żadnej segregacji, złego traktowania ludzi - mówił Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Miasto szukało innych rozwiązań, by każdy mógł korzystać z kultury i sportu. Chce wypełniać sale i obiekty, bo wszyscy za to płacą, a te przez obostrzenia będą do połowy puste. W Sosnowcu wprowadzi się zasadę - osoby, które będą chciały pokazać zaświadczenia o szczepieniu, o tym, że przebyły chorobę czy w ostatnich dniach zrobiły test i mają wynik ujemny otrzymają zniżki czy różne bonusy.