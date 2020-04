Znacie te miejsca w Sosnowcu? Tutaj sosnowiczanie kochają spędzać wolny czas. Zobaczcie ulubione miejsca mieszkańców Sosnowca

Każde z nas ma swoje ulubione miejsca. Wiele z nich jest w mieście, w którym mieszkamy. Zapytaliśmy mieszkańców Sosnowca, które miejsce w mieście ich jest ulubionym. Wiele z nich to znane miejsca do odpoczynku i rekreacji. Sprawdźcie w naszej galerii, co odpowiedzieli.

Ulubione miejsca mieszkańców Sosnowca Niestety pandemia koronawirusa cały czas się rozprzestrzenia w Polsce i na świecie. Dla naszego bezpieczeństwa nie powinniśmy wychodzić z domu. Możemy jednak wybrać się na wirtualne spacery na zdjęciach w internecie. Zapytaliśmy naszych Czytelników, które miejsca w Sosnowcu są dla nich tymi ulubionymi. Mieszkańcy wskazali miejsca, które najbardziej im się podobają w Sosnowcu. Wiele z nich jest przepięknych i warto wybrać się tam na spacer. Do wielu z nich obecnie nie można się wybrać. Zapewne, gdy ciężkie czasy ustaną, to właśnie tutaj znajdziemy sporo osób. Niektórzy sosnowiczanie wskazali również swój dom jako ulubione miejsce. W końcu w Sosnowcu dobrze się mieszka. I choć często miasto bywa przedmiotem kpin, to zdecydowanie nie zasłużenie. Mieszkańcy Sosnowca nie raz pokazali, że mają ogromne serca i są naprawdę przyjaźni, a samo miasto jest piękne i cały czas rozwija się oferując mieszkańcom coraz ciekawsze warunki do życia, spędzania wolnego czasu i rekreacji. Czytaj także MEMY. Wybory w dobie koronawirus: "Zapraszamy do urn"

