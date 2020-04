Żłobki i przedszkola w Sosnowcu nie będą czynne od 6 maja. To decyzja prezydenta Arkadiusza Chęcińskiego

Sosnowiec nie otworzy żłobków i przedszkoli od 6 maja

Premier Mateusz Morawiecki zaskoczył wielu Polaków informując w środę, 29 kwietnia, że otwarcie żłobków i przedszkoli zaplanowano jako drugi etap odmrażania gospodarki w kraju. Dzieci miałyby wrócić do placówek już od 6 maja.

Dzięki takiej decyzji, rodzice mogliby zostawić dzieci ponownie pod opieką przedszkoli i żłobków i wrócić do pracy, co miałoby rozruszać gospodarkę. Co ważne, to samorządy podejmują decyzję, czy w danej gminie otwarte zostaną miejsca opieki dla najmłodszych mieszkańców.

- Dla osób, które nie będą mogły oddać swoich dzieci do żłobka lub do przedszkola, będziemy nadal zapewniać wsparcie - powiedział Morawiecki.

Decyzję w tej sprawie podjął już Arkadiusz Chęciński prezydent Sosnowca - dzieci nie wrócą do przedszkoli i żłobków tak szybko, jak chciałby tego premier.