Zaskakujący początek filmowego miesiąca w Heliosie! Co warto zobaczyć w kinie?

Piątek przywita widzów premierą nowego filmu Marii Sadowskiej - „Miłość na pierwszą stronę”. Ona jest zwykłą dziewczyną z sąsiedztwa, on najlepszą partią Rzeczpospolitej. Podobno przeciwieństwa się przyciągają, ale miłość bywa nieprzewidywalna. Szczególnie, gdy zanadto interesują się nią inne osoby. Ona przebojowo stawia pierwsze kroki w zawodzie paparazzi, a on chce żyć na własnych zasadach i uwolnić się od blasku fleszy, co może okazać się teraz trudne…

Drugim filmem podbijającym ekrany od piątku będzie nagrodzona na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - „Apokawixa”. Ta odważna produkcja opowiada o grupie maturzystów wybierającej się na „melanż życia”. Organizuje go Kamil, syn milionera, w nadmorskiej posiadłości. Przekrój uczestników imprezy jest dość barwny i do pewnego momentu wszystko wydaje się być klasyką: zabawa, taniec, seks, picie, miłosne uniesienia i rozczarowania. Po przybyciu na imprezę ekipy warszawskich kiboli dochodzi do starcia, ale to dopiero początek… Ojciec Kamila – jak się okazuje – prowadził w czasie kwarantanny pewną nielegalną działalność, która ma niemały wpływ na losy wszystkich. W środku imprezy wybucha epidemia zombie, a bohaterowie muszą walczyć o życie.