Zamek Sielecki to jeden z najstarszych i najpiękniejszych sosnowieckich zabytków, którego historia sięga XV wieku. Cennik, zwiedzanie 2022

Zamek Sielecki to najstarszy obiekt w Sosnowcu. Powstał w XV wieku, by od tamtego czasu przejść szereg przemian. Dzisiaj jest domem Miejskiej Galerii Sztuki i co najważniejsze - cały czas otwarty jest na zwiedzających.

Zamek okala Park Sielecki, powstały w XIX wieku. Obecnie jest jednym z najczęściej wybieranych miejsc spacerowych mieszkańców Sosnowca. Popołudnie w nim spędzone może stanowić świetne uzupełnienie zwiedzania zamku!