Zabytkowe tramwaje obsługują linię nr 26. Co się stało?

Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę imprezę będzie można korzystać od 10 do 18. W ramach promocji tego wydarzenia od poniedziałku 9 marca do niedzieli 15 marca kursująca z Sosnowca do Mysłowic linia tramwajowa nr 26 obsługiwana będzie również taborem zabytkowym.

Zabytkowe wozy pojawiają się na dwóch spośród dziewięciu wozów obsługujących w ciągu dnia linię nr 26. Skierowane na trasę zostały zabytkowe wagony Konstal 13N i oryginalny wagon 105N. Oba mają na boku historyczny napis "WPK Katowice".

Konstal 13N to dokładnie taki tramwaj, który w popularnych kilkanaście lat temu "Miodowych latach" prowadził ich bohater Karol Krawczyk. Wozy te mają śląskie korzenie, bo powstawały między 1959 a 1969 rokiem w chorzowskim Konstalu.