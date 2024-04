Zabawne MEMY. Lany Poniedziałek czy Prima Aprilis? Sprawdzamy, co bardziej śmieszy! Zobacz śmieszne obrazki na 1 kwietnia AS

MEMY. W 2024 roku Lany Poniedziałek przypada dokładnie 1 kwietnia, czyli w Prima Aprilis. To znaczy, że trzeba podwójnie uważać! Bo jeśli ktoś mówi, że dziś nas nie obleje, to może jednak okazać się, że żartował... A my zamiast bitwy na wodę, proponujemy bitwę na memy - Lany Poniedziałek kontra Prima Aprilis. Kto wygra to starcie?