Za kilka tygodni rozpocznie się sadzenie drzew i krzewów na placu przed dworcem PKP w Sosnowcu

Z wielkiego parkingu, zmieni się w wizytówkę Sosnowca

To centralne miejsce Sosnowca, widzi je każdy kto przejeżdża przez to miasto, lub po prostu ma w centrum coś do załatwienia. Ale dotychczas, plac przed dworcem PKP był po prostu jednym, wielkim parkingiem.

To się jednak zmienia. Parking jednak został, ale po drugiej stronie dawnego „Sezamu”. Jest zupełnie nowy. Zaczęto go budować wraz z rozpoczęciem przebudowy placu przed dworcem. Jest już gotowy. Auta mogą tam parkować. Jednak jest to parking płatny. Opłatę „pobierają” automaty. Godzina postoju to 3,5 zł.