Z tych miejsc w woj. śląskim możemy być dumni! [TOP16] Przeszły największą przemianę. Były ruiny, a są nowoczesne budynki

Każde miasto ma swoje powody do wstydu. Miejsca, których mieszkańcy się wstydzą, o których od dawna mówi się, że wymagają remontu, pieniędzy, modernizacji itp. Albo budynki popadające w ruinę, zapomniane przez wszystkich poza garstką pasjonatów historii i architektury. Rynek w Chorzowie przez lata był miejscem omijanym szerokim łukiem. Chorzowianie zazdrościli mieszkańcom innych miast, którzy mogli wypić kawę na rynku, albo umówić się ze znajomymi w letnim ogródku. Rynek wołał o pomstę do nieba. Niedawno to się zmieniło. Chorzowski rynek stał się miejscem integrującym mieszkańców, z miejscem, z którego są dumni. Takich miejsc i obiektów jest w województwie śląskim znacznie więcej. Oto TOP 15 miejsc i budynków, z których możemy być dumni, bo przeszły naprawdę spektakularną przemianę. Kliknijcie "ZOBACZ GALERIĘ".

Przez lata symbolem obciachu na Śląsku był dworzec w Rudzie Śląskiej-Chebziu. Zniszczony, zapomniany trafił nawet na stałe do śląskich dowcipów. A dziś? Dworzec w Chebziu jest symbolem spektakularnej przemiany i dowodem na to, że dobrze zaplanowana modernizacja daje fantastyczne efekty. Odnowiona rudzka stacja zachwyca każdego! Chyba już wszyscy w Polsce kojarzą Strefę Kultury w Katowicach, która wyrosła w miejscu dawnej kopalni Katowice. Strefę Kultury tworzą nowe Muzeum Śląskie, przepiękny gmach Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz Międzynarodowe Centrum Kultury z trawą na dachu. To przykład rewitalizacji, która jest symbolem przemiany Katowic. I zachwyca każdego, zwłaszcza na zdjęciach z lotu ptaka wykonanych nocą. ZOBACZCIE ZDJĘCIA Zobacz galerię (34 zdjęcia) Miejsca, które przeszły przemianę w woj. śląskim

Ale jeśli dobrze poszukamy, to odnajdziemy więcej obiektów i miejsc, które w ostatnich latach przeszły przemianę. I choć dawniej mieszkańcy się ich wstydzili, to dzisiaj z dumą o nich mówią i chętnie pokazują je przyjeżdżającej na Śląsk rodzinie czy znajomym z innych części Polski, a nawet Europy i świata. Oto TOP 15 miejsc i budynków, z których możemy być dumni, bo przeszły naprawdę spektakularną przemianę. Wiele z nich jeszcze kilka lat temu było ruiną. Dziś są przykładami modelowej rewitalizacji, udanych inwestycji i mądrze przeprowadzonych remontów. To nasz subiektywny wybór dworców, pałaców, muzeów czy terenów po kopalniach, które dzisiaj prezentują się imponująco! Wybraliśmy 15 budynków w: Katowicach

Gliwicach

Zabrzu

Chorzowie

Świętochłowicach

Rybniku

Sosnowcu Wszystkie przemianę przeszły, ale niekoniecznie pamiętamy, jak wyglądały jeszcze rok, dwa czy pięć lat temu.