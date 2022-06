Wyścig Solidarności i Olimpijczyków. Utrudnienia w ruchu w Sosnowcu 29 czerwca i Jaworznie 30 czerwca

Wyścig Solidarności i Olimpijczyków - utrudnienia w ruchu w Sosnowcu 29 czerwca

W 33. w Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim Solidarności i Olimpijczyków wystartuje 160 kolarzy z 27 ekip reprezentujących barwy 14 krajów wystąpi. Barwny peleton rywalizować będzie na 5-etapowej trasie wiodącej przez pięć województw i liczącej w sumie 783 km. Impreza rozpocznie się w naszym regionie 29 czerwca, a zakończy 2 lipca w Łodzi.

Pierwszego dnia obędą się w naszym regionie dwa etapy. Najpierw 29 czerwca przed południem kolarze przejadą z Żor do Katowic (92,5 km), a później będą mieli do pokonania trasę z Tarnowskich Gór do Sosnowca (125,8 km).

Drugi etap Wyścigu Kolarskim Solidarności i Olimpijczyków rozpocznie się w środę o godz. 17.15 na Rynku w Tarnowskich Górach. Zawodników czekają dwie rundy po ulicach miasta, a potem przez Miasteczko Śląskie, Sośnicę dotrą do Woźnik, gdzie będzie lotny finisz (27,4 km trasy).