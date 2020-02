Wypadek na S86 w Sosnowcu. Karambol na drodze do Katowic, droga była zamknięta po zderzeniu czterech samochodów

Wypadek na trasie S86 Sosnowiec - Katowice

W poniedziałek 17 lutego, po godz. 7 doszło do kolizji oraz wypadku na drodze S86 w Sosnowcu w stronę Katowic. Jest to trasa, przez którą przejeżdża o tej porze tysiące kierowców, którzy kierują się do pracy w stronę Katowic. Utworzyły się przez to ogromne korki.

Na wysokości salonu Mazdy (koło ul. Grota Roweckiego) zderzyły się cztery samochody.