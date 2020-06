Wyniki wyborów prezydenckich SOSNOWIEC. Kto wygrał? Jaka była frekwencja w Sosnowcu? WYBORY 2020

Wyniki wyborów prezydenckich 2020 w Sosnowcu

W niedzielę 28 czerwca 2020 r. odbędą się wybory prezydenckie. W Sosnowcu głosować będzie można od godziny 7 do 21 (z możliwością przedłużenia ich otwarcia w nadzwyczajnych przypadkach). W lokalu powinniśmy mieć zasłonięte usta oraz nos. Do pobrania karty do głosowania konieczny jest dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód, prawo jazdy etc.).

Aby oddać głos ważny, należy postawić znak "x" przy nazwisku jednego z kandydatów. Według prawa są to "co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki".