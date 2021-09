Wymiana pieców w Sosnowcu. Złóż wniosek i zyskaj dotację

Dotacje do wymiany pieców w Sosnowcu

Sosnowiec świetnie zorganizował w mieście akcję wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania na nowe, bardziej ekologiczne i np. wykorzystujące energię odnawialną. Właściciele domów jednorodzinnych mogą wciąż składać wnioski o dofinansowanie takich inwestycji. Będzie to możliwe jeszcze do 15 października. Do wykorzystania przez sosnowiczan jest niebagatelna kwota prawie ośmiu milionów złotych.