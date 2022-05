Wycieczki rowerowe do 7 km od Sosnowca. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 14 - 15 maja?

Traska prowadzi nie do końca bezdrożami ale najwidoczniej tak musiało być :-) . Klika miłych niespodzianek mnie spotkało na terenach Katowic, gdzie poprawiono oznakowania szlaków. Pojawiły się nowe tabliczki oraz nowość dla mnie - kawałki asfaltu z namalowaną strzałką kierunkową dla wybranego szlaku - rewelacja. Na Kostuchnie czerwony szlak również doczekał się modernizacji - super robota. Nic tylko jeździć. Przejazd kolejowy na ul.Niezapominajek udało mi się przejechać bez zatrzymania :-D . Łączna wysokość podjazdów 846.59 m. 75% trasy to bezdroża. Nawiguj

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Sosnowca, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Barbie w Jaworznie

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 50,97 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 141 m

Suma podjazdów: 970 m

Suma zjazdów: 951 m

Trasę dla rowerzystów z Sosnowca poleca JIMMYtm

Dzisiejszy rekord temperatury to 47,3 stopni w słońcu, ale to przecież nie jest przeszkodą by wziąć córkę i razem z Barbie pojechać na odnowiony rynek w Jaworznie. Sama trasa bardzo przyjemna, chociaz odcinek nad Białą Przemszą dość piaszczysty i zarośnięty, niestety nie zbyt często przecierany. Nagroda był widok świeżo ściętych przez bobry drzew, jak byśmy ledwo co je sploszyli. Poza tym, odcinkiem trasa urozmaicona i ciekawa. Sam rynek warty zobaczenia że względu na ciekawe fontanny.

