Wycieczki rowerowe do 7 km od Sosnowca. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 22 - 23 października?

Wycieczki rowerowe w okolicy Sosnowca

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Sosnowca, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Do zalanej kopalni

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 99,4 km

Czas trwania wyprawy: 1193046 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 293 m

Suma podjazdów: 1 836 m

Suma zjazdów: 1 841 m

Trasę dla rowerzystów z Sosnowca poleca Aza

Traska po modyfikacjach, wiedzie w 70% po bezdrożach. Niestety, z powodu niezdarności, do Chechła musiałem narysować traskę, więc jest brak przewyższeń.

WYSOKOŚĆ - DANE Z MAPY :

Średnia wysokość 290.35 m

Najniższy punkt 234.0 m

Najwyższy punkt 374.3 m

Maksymalna różnica 140.3 m

Łączna wysokość podjazdów 831.59 m

Łączna wysokość zjazdów -782.89 m

Dystans podjazdów 29.45 km

Dystans po płaskim 47.06 km

Dystans zjazdów 23.84 km

