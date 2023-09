Wybory 2023 - gdzie głosować w Sosnowcu? Zobacz listę lokali wyborczych

adres: gen. Stefana Grota-Roweckiego 66, 41-214 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: gen. Stefana Grota-Roweckiego 64, 41-214 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Legionów 9, 41-200 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Jana Kilińskiego 31, 41-209 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Stanisława Staszica 62, 41-200 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Jana Dormana 9a, 41-219 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Plac Waldemara Zillingera 1, 41-205 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Braci Mieroszewskich 91, 41-219 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Koszalińska 25, 41-219 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Teofila Lenartowicza 108, 41-219 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: 3 Maja 41, 41-200 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Będzińska 6, 41-205 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Mjr Henryka Hubala-Dobrzańskiego 124, 41-218 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Rzeźnicza 12, 41-200 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Mariana Maliny 25, 41-200 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Ignacego Mościckiego 26a, 41-200 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 16, 41-203 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: rtm. Witolda Pileckiego 9, 41-200 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Śliwki 38, 41-208 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Zagórska 3, 41-216 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Kryptologów 1, 41-216 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Ogrodowa 6, 41-215 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Henryka Dietla 1, 41-214 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Gwiezdna 16d, 41-218 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Romana Dmowskiego 18a, 41-219 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Bolesława Krzywoustego 6, 41-219 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Bohaterów Monte Cassino 46, 41-219 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Stanisława Witkiewicza 1, 41-219 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Franciszkańska 19, 41-200 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Koszalińska 55, 41-219 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Lubelska 49, 41-219 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Kalinowa 115a, 41-208 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Kornela Makuszyńskiego 4b, 41-218 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Jagiellońska 13E, 41-200 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Akacjowa 81, 41-200 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Jana Długosza 11a, 41-219 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Gospodarcza 63, 41-214 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Stalowa 9a, 41-214 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Akacjowa 81, 41-200 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Władysława Reymonta 36, 41-205 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Niepodległości 7, 41-205 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Zamkowa 17, 41-200 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Jedności 7, 41-208 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 14, 41-203 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Wojska Polskiego 84, 41-208 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Stefana Okrzei 56, 41-219 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Składowa 5, 41-209 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: gen. Władysława Andersa 66, 41-200 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Anieli Urbanowicz 14, 41-200 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Zawodzie 34, 41-208 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Ignacego Krasickiego 1, 41-218 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Zagłębiowska 25, 41-208 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Grabowa 2, 41-209 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Armii Krajowej 93, 41-215 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Hutnicza 6, 41-205 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Czołgistów 12, 41-216 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Stanisława Ligonia 3a, 41-216 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Lubelska 51, 41-219 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Czeladzka 58, 41-214 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Kościelna 9, 41-200 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Legionów 21, 41-200 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Gwiezdna 2, 41-219 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Teatralna 8, 41-200 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Wawel 13, 41-200 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Władysława Jagiełły 3, 41-219 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Sucha 21, 41-205 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Braci Mieroszewskich 54, 41-219 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Żytnia 10, 41-205 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Stefana Starzyńskiego 41, 41-215 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Będzińska 39, 41-205 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Stanisława Małachowskiego 3, 41-200 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Orląt Lwowskich 2, 41-208 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Jodłowa 1, 41-208 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Ludwika Zamenhofa 15, 41-214 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Stefana Kisielewskiego 4b, 41-219 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Bolesława Prusa 253a, 41-219 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Jagiellońska 13, 41-200 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Skwerowa 21, 41-217 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Bolesława Prusa 253a, 41-219 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Marszałka Józefa Piłsudskiego 114, 41-209 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Stefana Kisielewskiego 4b, 41-219 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Wojska Polskiego 86, 41-208 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Franciszkańska 5a, 41-200 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Bohaterów Monte Cassino 46, 41-219 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Bohaterów Monte Cassino 46, 41-219 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

adres: Wojska Polskiego 86, 41-208 Sosnowiec numer okręgu do Sejmu: 32 numer okręgu do Senatu: 77

Jak głosować w wyborach parlamentarnych 2023? Poradnik wyborcy

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Wybory 2023 - w jaki oddać ważny głos?

Gdy udasz się do wybranego lokalu wyborczego i komisja wyborcza zweryfikuje Twoje dane, wówczas otrzymasz kartę do głosowania. W jaki sposób oddać głos? W wyborach parlamentarnych głosujemy na osobę reprezentującą jeden komitet wyborczy. Może to być reprezentant partii lub koalicji wyborczej. Dla każdego komitetu zarezerwowana jest jedna strona z listą kandydatów do parlamentu. Należy postawić krzyżyk przy nazwisku dokładnie jednej osoby. Inaczej głos będzie nieważny. Nie można np. zakreślać swojego kandydata w kółko, czy wybierać więcej niż jedną osobę.