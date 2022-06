Wszystkie światła na scenę Helios! Na to warto wybrać się do kina - sprawdź nowości

Jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tego lata – „Elvis” – w piątek zabłyśnie na ekranach kin Helios! Buzz Luhrmann twórca, nominowany do Oscara® wizjoner, zaprasza na swoje kolejne dzieło zrealizowane z niebywałym rozmachem. Historia Elvisa Presleya i ponad 20-letniej relacji z jego managerem, która rozpoczęła się wraz z początkiem bezprecedensowej kariery piosenkarza. Kluczowym elementem filmu jest także jedna z najważniejszych osób w życiu Elvisa, jego wielka miłość - Priscilla Presley. W tle wielka historia - ewoluujący krajobraz kulturowy i koniec amerykańskiej niewinności. Film zagości na ekranach kin także na wyjątkowych pokazach 29 czerwca! Wówczas będzie miała miejsce kolejna odsłona cyklu Kino Kobiet, gdzie na panie czeka moc atrakcji, konkursów oraz doskonałej zabawy w kobiecym gronie.

Dinozaury wciąż szaleją w kinach, a najnowsza odsłona tej mega popularnej serii przyciąga widzów w każdym wieku. Twórcy „Jurassic World Dominion” zabierają tym razem widzów na 2,5-godzinną wyprawę do świata, w którym dinozaury żyją na wolności, dosłownie na wyciągnięcie dłoni. To niesamowite połączenie efektów specjalnych i zwrotów akcji przyprawi kinomanów o istny zawrót głowy!

Fanów literatury Stephena Kinga, z pewnością ucieszy fakt ekranizacji powieści, jego syna - Joe Hilla. „Czarny telefon” to mroczna opowieść przedstawiająca losy Finneya Shawa skrytego 13-latka uprowadzonego i uwięzionego w dźwiękoszczelnej piwnicy przez sadystycznego zabójcę. Jedynym ratunkiem dla chłopca okazuje się odłączony od kabla telefon powieszony na ścianie piwnicy, który… zaczyna dzwonić. Chłopiec słyszy w nim głosy poprzednich ofiar mordercy, które mogą go uratować!

Wyścig o miano najlepszego filmu lata wciąż trwa i „Top Gun: Maverick” wciąż jest na szczycie! To najlepiej zarabiająca premiera tego roku, która na ten moment odleciała w przestworza zarówno dinozaurom, jak i kosmicznemu bohaterowi Pixara. Kapitan Pete "Maverick" Mitchell wraca do elitarnej szkoły pilotów Top Gun, gdzie musi zmierzyć się ze swoimi demonami, a jednocześnie przygotować swoich podopiecznych do misji na granicy ludzkiej wytrzymałości…