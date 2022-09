Wrześniowe propozycje filmowe w Heliosie! Co warto zobaczyć w kinie?

9 września, na tydzień przed rocznicą zbrojnego ataku Związku Radzieckiego na Polskę, na ekranach kin Helios pojawi się najnowszy film Krzysztofa Łukaszewicza zatytułowany „Orlęta. Grodno ‘39”. To pierwsza produkcja o agresji wojsk sowieckich na Polskę we wrześniu 1939 roku. Przedstawia historię heroicznej walki cywilnych mieszkańców Grodna, w dużej mierze harcerzy i młodzieży szkolnej z rosyjskim najeźdźcą. To dramatyczny obraz wojny z sowietami widziany oczami dwunastolatka, Leona. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego, 1 września 1939 roku, budynek jego szkoły zostaje zbombardowany przez niemców. Dla Leosia, Tadka, Eweliny oraz tysięcy polskich dzieci, rozpoczynająca się wojna stanie się szkołą przyspieszonego dojrzewania, konfrontacją z dramatyczną historią pisaną przez dorosłych...