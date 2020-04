Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Sosnowcu powiększy parking dzięki śląskiemu budżetowi obywatelskiemu

Parking, który jest własnością szpitala, codziennie szybko się zapełnia. Już około godziny 10 ciężko jest znaleźć tutaj wolne miejsce parkingowe . Niektórzy kierowcy parkują na poboczach, przez co czasem zdarza się, że blokują także przejazd. Parking znajdujący się przy szpitalu jest płatny, jednak wkrótce się to zmieni.

- Projekty w ramach budżetu obywatelskiego realizowane będą zgodnie z założeniami - informuje Sławomir Gruszka, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

O zdanie w tym temacie poprosiliśmy również Piotra Kuczerę, prezydenta Rybnika, który należy do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

- Dla Rybnika realizacja budżetu obywatelskiego jest obowiązkowa ze względu wymóg ustawy, nie mogę wybierać czy chcę go realizować czy nie. Dla samorządu wojewódzkiego nie jest on obowiązkiem, w dzisiejszej sytuacji pandemii i niedofinansowaniu szpitali wydaję być słusznym udzielanie wsparcia dla medyków, którzy walczą o nasze życie. Jeżeli dziś wszyscy się nie zmobilizujemy do walki możemy się znaleźć w poważnych tarapatach. To nie jest czas na zabawę ale na wspólną walkę w ochronie naszego zdrowia i życia - komentuje Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.