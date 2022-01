Wojewódzki finał WOŚP w Sosnowcu: koncerty Feel, Blue Cafe i światełko do nieba Piotr Sobierajski

Niedziela 30 stycznia upłynęła w całym Zagłębiu na wspólnym graniu z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Wszystko po to, by wspomóc leczenie najmłodszych. Wojewódzki finał po raz kolejny odbył się na Górce Środulskiej w Sosnowcu, gdzie punktualnie o godz. 20 obejrzeliśmy świetlny spektakl, czyli tradycyjne światełko do nieba.