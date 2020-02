Wirus z Chin: Sanepid nadzoruje już 65 osób w woj. śląskim.

Wirus z Chin. Czy otrze do Polski?

Jak informuje Renata Cieślik - Tarkota, kierownik działu epidemiologii wojewódzkiego sanepidu 65 mieszkańców województwa śląskiego znajduje się pod biernym nadzorem sanepidu. To osoby, które wróciły z Chin. - Część osób zgłosił do nas Graniczny Inspektor Sanitarny. Są to osoby, które wróciły z Chin przez Okęcie. Pozostała część zgłosiła się do nas sama. To osoby rozsiana po całym województwie - dodaje Cieślik-Tarkota.

Wirus z Chin: potwierdzone przypadki w Europie

(dane na 3.02.2020)