Wiosenne propozycje na ekranach kin Helios! Sprawdź, co warto obejrzeć!

Pierwsza z nadchodzących premier to „Ambulans” - gorąca propozycja mistrza kina akcji Michaela Baya, który wie jak zatrząść salą kinową! To historia braci, którzy napadają na bank i dokonują tego w szczytnym celu. Stawka jest wysoka bo do podziału jest 32 miliony dolarów. Jednak ich ucieczka kończy się spektakularnym niepowodzeniem. Zdesperowani bracia porywają karetkę z rannym policjantem, któremu pomaga ratowniczka medyczna. Will i Danny uciekają przed całą policja Los Angeles, muszą utrzymać przy życiu zakładnika i jakoś starać się nie pozabijać nawzajem…