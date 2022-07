Wielkie hity w kinie Helios w Sosnowcu! Bogaty repertuar dla całej rodziny. Minionki, Thor i Niezgaszalni. Zobacz koniecznie!

Wielkie hity w kinie Helios w Sosnowcu! Bogaty repertuar dla całej rodziny.

Pierwsza nowość, która pojawi się na ekranach w nadchodzącym tygodniu to film „Na chwilę na zawsze” przedstawiający historię 22 letniej Poli będącej u szczytu popularności w branży muzycznej. Życie pisze jednak własny scenariusz i dziewczyna pod wpływem alkoholu doprowadza do wypadku samochodowego. Umieszczona w ośrodku terapii i leczenia uzależnień poznaje Borysa – charyzmatycznego instruktora, słynącego z niekonwencjonalnych metod pracy. Para zbliża się do siebie dzięki wspólnej muzycznej pasji. Niestety na drodze rodzącego się uczucia stają tajemnice z przeszłości Borysa i wisząca na włosku kariera Poli. Czy dla dwójki osób, które tak wiele dzieli, jest szansa na szczęście i prawdziwą miłość?

Miłość jest również tematem przewodnim drugiej z premier tygodnia. „Powodzenia Leo Grande” to opowieść o Nancy Stokes, emerytowanej nauczycielce i wdowie, której mąż był jedynym partnerem jakiego miała w życiu. Zamknięta w świecie kompleksów i ukrywanych pragnień, postanawia przeżyć przygodę z młodym, przystojnym sex workerem Leo Grande. Nancy spotyka się z Leo, który okazuje się doskonałym uwodzicielem, o czarującym wyglądzie i niecodziennej erudycji. Historia jej życia zaczyna się na nowo…