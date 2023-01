Wielkie emocje na ekranach kin Helios! W repertuarze filmy dla najmłodszych kinomanów, dla młodzieży i fanów dobrego polskiego kina

Wielkie emocje na ekranach kin Helios!

Premierowe seanse filmu „Pokusa” przyniosą wiele filmowych wrażeń… Ambitna Inez marzy o karierze dziennikarki. Gdy dostaje pracę w popularnym serwisie śledzącym życie gwiazd, wydaje jej się, że wielki świat ma na wyciągnięcie ręki. Nie spodziewa się jednak jak dalece różni się on od jej wyobrażeń i jak bardzo może być niebezpieczny. Jej szef Filip traktuje Inez jak dziewczynę na posyłki. Natomiast jej idol Maks, piłkarz u szczytu sławy, okazuje się być niepokojąco tajemniczym facetem. To właśnie o nim Inez ma napisać swój pierwszy materiał. W tym celu przez trzy dni ma nie odstępować go na krok. To, co zobaczy, przeżyje i poczuje będzie jednak musiała zachować tylko dla siebie.

Przygodowy film „PIMI z Krainy Tygrysów” udowodni, że jedna niezwykła przygoda potrafi zmienić nasze życie! Pewnej nocy osierocony Balmani ratuje małego tygryska przed kłusownikami. Udaje im się uciec i wyruszają w długą i niebezpieczną podróż do odległego sanktuarium, gdzie, jak wierzy Balmani, będą bezpieczni. W trakcie wędrówki między bohaterem i młodym tygryskiem Mukti rodzi się niezwykła więź. Będą musieli wspólnie przebyć setki mil i przetrwać ekstremalne wyzwania, aby dotrzeć do nowego domu, wysoko w Himalajach i przeżyć jedną z największych przygód życia: prawdziwą przyjaźń!