Więcej testów i punktów wymazowych w woj. śląskim. Gyncentrum może robić nawet 20 tysięcy badań na dobę

- Dokładamy wszelkich starań, aby nawet w szczycie zakażeń każdy otrzymał wynik w ciągu 24 godzin. Czuwa nad tym cały sztab ludzi. Pomaga nam także własny, autorski system śledzenia próbek, co eliminuje błędy na każdym etapie badania – tłumaczy dr Emilia Morawiec, zastępca kierownika Laboratorium Genetycznego Gyncentrum w Sosowcu.

- Jesteśmy w stanie przyjąć próbki nie tylko z własnych punktów pobrań, ale też z tych prowadzonych przez inne podmioty oraz ze szpitali, dla których szybka diagnostyka jest niezwykle ważna – dodaje.

Lawinowo rośnie też liczba osób, które zgłaszają się na testy do punktów wymazowych. W niektórych miejscach wzrost jest nawet dziesięciokrotny. W tej chwili punkty wymazowe Gyncentrum działają w ponad 30 lokalizacjach, z czego 19 w województwie śląskim.

- Do tej pory połowa namiotów, którymi dysponujemy, nie była zakontraktowana przez NFZ. Powodowało to mniejszą dostępność do testów dla pacjentów posiadających skierowania i generowało kolejki – mówi Andrzej Więcław, dyrektor ds. organizacyjno-prawnych i kontraktowania w Gyncentrum.