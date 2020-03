Wernisaż wystawy forograficznej "Drogi" Arkadiusza Goli, fotoreportera Dziennika Zachodniego

Autor zaprezentował na wystawie trzydzieści pięć swoich zdjęć. Powstawały przez ponad dwadzieścia lat. Więcej zdjęć można zobaczyć, w wydanym specjalnie z okazji wystawy katalogu.

Motywem przewodnim jest słynne powiedzenie Jana Himilsbacha "Tyle dróg budują, tylko nie ma, k... dokąd iść”.

- Ten cytat wyszukała kuratorka mojej wystawy, Małgosia Kamińska. On pasuje do wszystkich moich fotografii, które znalazły się w katalogu i na wystawie - mówi Arkadiusz Gola. - Tytułowe „Drogi” to nie tylko te betonowe, po których jeździmy, to też dla mnie pojęcie symbolizujące drogi życiowe, drogi wyboru, miejsca i czasu - dodaje.

Wernisaż wystawy Arkadiusza Goli odbył się we wtorek, 3 marca. Autor to absolwent Instytutu Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Czechy). Zajmuje się fotografią dokumentalną głównie rejestrując zmiany zachodzące w społeczeństwie na Górnym Śląsku po 1989 roku. To też autor bardzo utytułowany i doceniony. Zdobył nagrody w konkursach, m.in. Polskiej Fotografii Prasowej, BZ WBK Pressfoto, Newsreportaż. To też laureat nagrody w konkursie Śląskiej Fotografii Prasowej i Grand Press Photo. Arek od 24 lat pracuje w „Dzienniku Zachodnim”. Wystawę można oglądać codziennie w Galerii Sztuki Wysoka w Sosnowcu (ul. Wysoka 9A).