Weekend pełen atrakcji w Parku Sieleckim. Food trucki, eko piknik i śmieciarka Miecia. Warto będzie wybrać się do Sosnowca

Weekend pełen atrakcji w Parku Sieleckim

Przed nami kolejny, atrakcyjny weekend w Parku Sieleckim w Sosnowcu. Jeśli nie macie jeszcze planów na weekend, to warto rozważyć podróż do Sosnowca. Wydarzenia rozpoczną się od zakończenia lata z Food Truckami. Te będą czekać na spragnionych dobrych smaków już od czwartku 9 września od godz. 15. W czwartek, piątek i sobotę będziemy mogli zjeść do godz. 22. Inwazja Food Trucków zakończy się w niedzielę o godz. 20. Będzie to okazja do zasmakowania się w kuchniach z różnych stron świata. Zjemy m.in. burgery amerykańskie i azjatyckie, wafle bąbelkowe, tosty serowe, ramen, frytki belgijskie, dania z woka, lody tajskie czy azjatyckie pierożki.

W niedzielę w Parku Sieleckim odbędzie się Eko Piknik.

- Zależy nam na tym, aby uczyć dzieci ekologii od najmłodszych lat. W trakcie pikniku nauczą się segregacji odpadów, ale też dowiedzą się, jak wygląda recykling - mówi Bartosz Wydra, prezes MPGO Sosnowiec.