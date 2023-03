Warzywa na start, czyli wojewódzki konkurs gastronomiczny w sosnowieckim CKZiU. Takich potraw nie powstydziłaby się żadna restauracja

- Tegoroczny konkurs odbywa się pod hasłem „Warzywa w roli głównej”. Oznacza to że głównym składnikiem zarówno przystawek, jak i dań głównych muszą być warzywa. Co roku staramy się promować inny produkt, w tym roku wybór padł na odżywcze, bogate w witaminy i składniki mineralne i, nie ma co ukrywać, coraz bardziej modne warzywa – mówi Agnieszka Nograd, kierownik szkolenia praktycznego w CKZiU w Sosnowcu i współorganizatorka konkursu.