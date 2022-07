W Teatrze Zagłębia powstaną ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami. Teatr z grantem w ramach programu „Kultura Bez Barier”

„Kultura Bez Barier” jest projektem granatowym prowadzonym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jego celem jest wdrożenie nowego modelu zapewniania dostępu do kultury osobom z niepełnosprawnościami. Wniosek o przyznanie grantu z programu złożył sosnowiecki Teatr Zagłębia. W ubiegłym tygodniu PFRON poinformował, ze grant został udzielony.

Do sosnowieckiej sceny trafiło 152 880 zł. Środki te zostaną przeznaczone na dostosowanie spektakli i zakup sprzętu, ułatwiającego obsługę osób z niepełnosprawnościami.

- Scena Dostępna to nowy cykl Teatru, w ramach którego prezentowane będą spektakle z dostosowaniami do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W toku projektu pięć spektakli zostanie dostosowanych poprzez sporządzenie do nich audiodeskrypcji, napisów oraz tłumaczenia na Polski Język Migowy – mówi Roksana Wasilewska, specjalistka do spraw promocji i PR w Teatrze Zagłębia.

Poza stworzeniem wariantów dostępności treści spektakli dla osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu, Teatr zakupi również sprzęt, który pomoże w obsłudze. Są to między innymi pętla indukcyjna do kasy i dwa monitory do wyświetlania napisów w trakcie spektaklu.

Pierwsze spektakle w ramach projektu Sceny Dostępnej pojawią się w nowym sezonie, który rozpocznie się po wakacjach. Obecnie trwają prace nad dostosowaniem spektakli i przestrzeni teatralnej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.