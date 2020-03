W sosnowieckim Centrum Pediatrii pracuje jeden chirurg - emeryt. Na oddziale przebywa jeszcze jeden mały pacjent

Centrum Pediatrii im Jana Pawła II pracuje w trudnych warunkach po tym, jak okazało się, że jedna z lekarek z chirurgii ma koronawirusa, o czym nie wiedziała. Nie miała objawów. Do pracy przychodziła kilka dni. W czasie dyżuru na izbie przyjęć przyjęła 16 pacjentów.

Obecnie 50 pracowników szpitala znajduje się na kwarantannie. Wprawdzie oddział chirurgii nie przyjmuje, podobnie jak przychodnia, ale ściągnięto do pracy byłego ordynatora dr Daniela Miklasińskiego.

- Wszystkie pilne przypadki, a było ich dziś kilka kieruję do szpitali w Ligocie oraz Chorzowie. Na oddziale mamy dochodzącego do zdrowia jednego małego pacjenta po resekcji części jelita. Reszta została wypisana do domu - mówi dr Miklasiński. - Przestałem pracować 6 lat temu, gdy przeszedłem na emeryturę, mam 75 lat, ale to oczywiste, że nie mogłem odmówić pomocy, zwłaszcza że czuję się o siłach, by wesprzeć oddział w tym trudnym momencie.