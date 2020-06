W Sosnowcu zbierają podpisy dla Trzaskowskiego. W czwartek na Patelni było sporo osób

Za kandydaturą Trzaskowskiego, który obecnie pełni rolę prezydenta Warszawy będziemy mogli podpisać się w Sosnowcu do końca tygodnia. Podpisy zbierane są na Patelni w czwartek (4 czerwca) i piątek (5 czerwca) w godzinach 10-18, a także w tym samym miejscu w sobotę od godz. 10 do 14. Sosnowiczanie będą mogli również wykazać poparcie dla tego kandydata również w niedzielę, ale tym razem na Stawikach w godz. 13-16.

W czwartek na Patelni do południa ustawiały się ogromne kolejki, by podpisać się za poparciem Trzaskowskiego. Wiele wskazuje na to, że w samym Sosnowcu uda się zdobyć co najmniej kilka tysięcy podpisów. Prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński, pochwalił się, że w ciągu dwóch godzin udało się zebrać już ponad 1000 głosów poparcia dla kandydata na prezydenta