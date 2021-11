W Sosnowcu zasłabł mężczyzna. Policjantom udało się go odnaleźć na czas OPRAC.: Kacper Jurkiewicz

zdjęcie podglądowe Śląska Policja

To groźniej sytuacji doszło w Sosnowcu. 71-letni mężczyzna z problemami kardiologicznymi jechał samochodem do swojego domu w Mysłowicach. Poczuł, że robi mu się słabo i zadzwonił do żony. Ta poinformowała policjantów, którzy ruszyli w poszukiwania, by odnaleźć go na czas.