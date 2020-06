W Sosnowcu zaginęła Leokadia Kupiec. Policja nadal szuka 80-latki z zanikami pamięci WIDEO

Zaginęła Leokadia Kupiec. To 80-letnia mieszkanka Sosnowca

Sosnowiecka policja nadal poszukuje starszej kobiety, która wyszła z domu i nie wróciła. Poszukiwana to 80-letnia Leokadia Kupiec. W niedzielę, 21 czerwca, około godz. 16 zaginiona wykorzystała nieuwagę syna, z którym mieszka i wyszła z mieszkania przez niezamknięte drzwi. Do tej pory nie wróciła do swojego domu.

Kobieta od około dwóch lat ma problemy z pamięcią. Zaginiona sama oddalała się z mieszkania już 4 razy, za każdym razem synowi udało się ją odnaleźć w różnych częściach miasta. Najczęściej znajdował ją na przystankach autobusowych czy tramwajowych oraz przy Dworcu PKP. Kobieta raczej nie jeździ komunikacją miejską.

Zaginiona ma krępą sylwetkę oraz siwe krótkie włosy i niebieskie oczy. Wygląda na 75 lat i ma 165 cm wzrostu. Jej nos jest prosty i długi, a uszy odstające. Nie ma uzębienia na górze.