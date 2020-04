W Sosnowcu stanęły pierwsze kurtyny do dezynfekcji. Miasto postawi je przed placówkami szpitalnymi

Kurtyny służące do dezynfekcji przypominają te, które latem rozmieszczone są w mieście i pod którymi możemy się schłodzić. Urządzenia stojące przy szpitalach posiadają czujnik ruchu. Uruchamiają się więc tylko wtedy, gdy zbliży się do nich człowiek.

Sosnowiec zakupił cztery specjalne kurtyny, które posłużą do dezynfekcji ludzi. Staną one pod czterema szpitalnymi placówkami w Sosnowcu. To kolejny środek walki z koronawirusem w mieście.

Trzy pozostałe kurtyny do dezynfekcji pojawią się wkrótce przed wejściem głównym do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im św. Barbary, przed Centrum Pediatrii w Klimontowie i drugim budynkiem Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego przy ulicy Szpitalnej w Zagórzu.

Przypominamy, że to już kolejne ważne i ciekawe kroki podjęte przez Sosnowiec do walki z pandemią koronawirusa. Wczoraj ogłoszono, że szpitale oraz śląskie stacje sanepidu będą zlecać badania próbek do laboratorium w Sosnowcu. Miasto zakupiło wykonanie pół tysiąca testów. Badania mają być przeprowadzane w pracowni wirusologii działającej na terenie Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego. Inne miasta powinny brać z Sosnowca przykład i również aktywnie działać przeciwko wirusowi, by chronić swoich mieszkańców.