W Sosnowcu sporo chętnych na zakupy. Spore kolejki stały popołudniem przed sklepami. Klientów nie brakowało

Kolejki do sklepów w Sosnowcu. Przez cały dzień jest sporo klientów

Rząd wprowadził nowe obostrzenia, wśród których są nowe zasady robienia zakupów w sklepach. W czwartek, 2 kwietnia, wybraliśmy się więc do kilku sklepów w Sosnowcu, żeby sprawdzić, czy tworzą się przed nimi kolejki. W sklepach może znajdować się tylko określona liczba osób, więc jeśli sklep jest przepełniony, to klienci muszą czekać na zewnątrz.

Przez większość dnia przy większych sklepach w Sosnowcu trzeba było odstać w kolejce. Nawet przejeżdżając koło sklepów można było dostrzec wielu ludzi. Ogromne kolejki wytworzyły się przed Leroy Merlin, Lidlami czy Biedronkami.

Spora klientów przyjechało do Auchan w Sosnowcu. Do sklepu każdy z klientów musi wchodzić pojedynczo i musi posiadać wózek, więc nie zrobimy zakupy wspólnie z małżonką czy chłopakiem. Pierwsza kolejka ludzi ustawia się czekając na wolne wózki, które przed podaniem są odpowiednio dezynfekowane przez ochronę. Następnie klienci ustawiają się w innej kolejce do wejścia do sklepu, ich wózek również jest odkażany. Takie środki ostrożności należy cenić.