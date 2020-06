W Sosnowcu rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy mogą już zgłaszać swoje pomysły

Mieszkańcy Sosnowca już po raz siódmy zdecydują, jakie projekty pojawią się w ich dzielnicach i osiedlach. Od 22 czerwca rusza nabór wniosków na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego. Sosnowiczanie mogą zgłaszać je mailowo lub tradycyjnie w Urzędzie Miejskim. Niedługo w Sosnowcu postaną także miejsca do odpoczynku i rekreacji, a także wyjątkowa aleja róż w Kazimierzu Górniczym. Te projekty również są realizowane z Budżetu Obywatelskiego.

W Sosnowcu rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego. Możemy już zgłaszać projekty Mieszkańcy Sosnowca mogą od poniedziałku, 22 czerwca, zgłaszać projekty, które mogą powstać w ramach Budżetu Obywatelskiego. Pomysłodawcy wypełniają formularz, zbierają popisy poparcia nad projektem i jeśli teren nie należy do gminy, otrzymać zgodę właściciela terenu, na którym mógłby powstać projekt. Sosnowiczanie mogą wysyłać formularze z wszystkimi załącznikami na e-mail: obywatelski@um.sosnowiec.pl. Mogą być to zarówno skany, jak i zdjęcia, jednak musimy pamiętać, żeby by ły czytelne. Możemy także zgłaszać projekty w sposób tradycyjny, czyli nie elektroniczny. W Urzędzie Miejskim w Sosnowcu stanęła już skrzynka podawcza znajdująca się przy wejściu do budynku. W razie pytań można kontaktować się z Wydziałem Kultury i Promocji Miasta pod numerem: 32 296 06 16 lub mailowo: obywatelski@um.sosnowiec.pl

W tym roku projekty możemy zgłaszać do 10 lipca. Głosowanie ma odbyć się jesienią na przełomie września i października. Różany ogród w Kazimierzu Górniczym. To jeden z projektów w Budżecie Obywatelskim W ramach Budżetu Obywatelskiego w Sosnowcu powstało już wiele ciekawych projektów. Inne są w trakcie przygotowań. Niedługo osiedle Wagowa w Kazimierzu Górniczym otrzyma wyjątkowy zakątek, gdyż powstanie tam aleja róż. Skwer na tym osiedlu przejdzie przemianę. Już teraz znajduje się tutaj wybieg dla psów oraz plac zabaw z siłownią pod chmurką. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z nowych alejek i miejsca do odpoczynku. W ramach Budżetu Obywatelskiego powstaje tutaj aleja róż, pole łubinowo-lawendowe oraz ogród skalny. Różany ogród powstanie na powierzchni blisko 3000 m2. Posadzone zostanie tutaj ponad 300 róż, w tym: Golden Celebration, Satina Salsa, Grant Hotel. Pojawią się tutaj ławki z panelami solarnymi, dzięki którym będzie można naładować telefon. Pod koronami drzew powstaną też siedziska.

Koszt przedsięwzięcia to 220 tysięcy złotych. W Sosnowcu pojawią się nowe miejsca do odpoczynku i zabawy. To także zadanie z Budżetu Obywatelskiego W najbliższych miesiącach mają zakończyć się prace nad stawianiem siedmiu stref wypoczynku, zabawy i rekreacji. To projekty zgłoszone przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego. - Budżet Obywatelski w Sosnowcu to doskonałe narzędzie dla mieszkańców. Każdy ma wpływ na swoją najbliższa okolicę. To mieszkańcy decydują co mamy zrobić tuż obok nich. Wy wymyślacie, a my realizujemy Wasze pomysły. W tym wypadku Sosnowiczanie postawili na rekreację i odpoczynek – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Pierwszy ze skwerów powstanie na Pogoni. Nowy zieleniec powstanie u zbiegu ulic: Staropogońskiej, Małobądzkiej oraz Gospodarczej i będzie miał 1500 m2 powierzchni. Istniejący chodnik zostanie połączony z nowymi ścieżkami. Pojawi się tutaj plac zabaw z linearium oraz siłownia pod chmurką. Fani sportowych emocji również się ucieszą. Będziemy mogli zagrać tutaj w ping ponga, piłkarzyki oraz szachy. Na nowym skwerku będą także nowe rośliny. Koszt zadania to 458 tys. zł. Skwer ma być gotowy za około pięć miesięcy.

Drugi ze skwerów to rozbudowa placu zabaw na Środuli w rejonie ul. Norwida, Rodakowskiego i Witkiewicza. Jak informują urzędnicy, nowe zabawki będą dostosowane do dzieci w różnym wieku i różnym stopniu aktywności. Nowością będzie trampolina ziemna oraz huśtawka dla matki z dzieckiem. Nie zabraknie również rozległego zestawu zabawowego ze zjeżdżalniami, wieżami, drabinkami i tunelami, a także linowego placu zabaw. Powierzchnia pod urządzeniami ma zostać wyłożona bezpieczną nawierzchnią, a całość będzie ogrodzona. Koszt 330 tys. zł.

Nowe miejsce aktywności powstaje przy ulicy Legionów. Realizacja projektu będzie kosztować ponad 300 tys. zł i ma służyć mieszkańcom z każdej grupy wiekowej - od juniora do seniora. Powstanie tutaj plac zabaw, siłownia pod chmurką, a także stół do gry w ping ponga i szachy. Swój kącik do wypoczynku będą mieli także mieszkańcy Milowic. Tutaj przegłosowano projekt budowy ogrodu zabaw dla dzieci. Powstanie on na terenie placu w rejonie ulicy Bławatków. Co czeka na dzieci? Lina wieżowa do wspominania, zestaw zabawowy połączonymi tunelami i zjeżdżalniami, a także piaskownica i huśtawki. Projekt będzie kosztować 200 tys. zł. Co ważne, podczas jego realizacji nie będą wycinane żadne z drzew, które znajdują się przy placu.

Kolejne miejsce odpoczynku i zabaw powstaje w Zagórzu przy ulicy Białostockiej. Wykonawca zamontuje tutaj osiem zabawek: huśtawki, trampolinę, linearium, a także sześciowieżowy zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami i tunelami. Na starszych mieszkańców Sosnowca czekać będzie siłownia pod chmurką. Całość ma kosztować 300 tys. zł. Zmiany czekają również na osiedlu Kalinowa w Niwce. Skwer, który służy już teraz do odpoczynku zostanie uzupełniony o siłownię plenerową. Pojawi się także blisko 30-metrowy zestaw linowy do doskonalenia umiejętności związanych ze wspinaczką. Koszt wykonania tego projektu to 186 tys. zł. Ostatni z projektów dotyczy zagospodarowania placu przed biblioteką w rejonie ulicy Klonowej w Klimontowie. Zostanie posadzona nowa zieleń, pojawią się ławki, a także zmieni się oświetlenie. Będzie ładniej i bezpieczniej. Koszt tego zadania to 221 tys. zł.

