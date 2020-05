W Sosnowcu powstaje Ogród Teatralny. Mieszkańcy mogą wspomóc pracowników Teatru Zagłębia i przynieść własne rośliny

Pracownicy Teatru Zagłębia stworzą specjalny Ogród Teatralny na zielonym terenie przy budynku. Do tej pory zielona przestrzeń została wyrównana, gotowe są już także ławki i donice. Dyrekcja teatru jest w trakcie rozmów z artystami zaangażowanymi we współtworzenie ogrodu.

- W ramach akcji „przynieś roślinkę do teatru” Teatr przyjmuje rośliny, które nadają się do zasadzenia bezpośrednio w ziemi lub donicy. Każdy może przynieść swoją roślinę do teatru, by stała się częścią nowotworzonej przestrzeni - mówi Roksana Buchta z Teatru Zagłębia w Sosnowcu.

Roślinki możemy przynosić codziennie do portierni do godziny 19. Jeśli mamy pytania, możemy skontaktować się z koordynatorem akcji Pawłem Ptakiem pod numerem: 883 100 995.

Otrzymane rośliny mają być sadzone stopniowo w ciągu dwóch najbliższych tygodni. Jednocześnie w ogrodzie mają pojawiać się elementy małej architektury.

Oficjalne otwarcie Ogrodu Teatralnego w Sosnowcu zaplanowano pod koniec maja.

- Na jego terenie planowane są działania artystyczne, jednak ich przeprowadzenie i forma będą ściśle zależały od rozwoju sytuacji epidemicznej - informują pracownicy Teatru Zagłębia.