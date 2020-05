W Sosnowcu powstaje Kwiatowa dolina. Będzie to nowe osiedle domów jednorodzinnych

W Sosnowcu powstaje nowe osiedle. To Kwiatowa dolina

W Sosnowcu zostanie wybudowane nowe osiedle, na które składać się będzie 43 domów jednorodzinnych. Kwiatowa dolina powstaje przy ulicy Rydza Śmigłego. Nowi mieszkańcy będą mieli niedaleko stąd do m.in. Placu Papieskiego, kilku marketów, a także szkoły, przedszkola czy orlika.

Kwiatowa dolina będzie osiedlem zamkniętym i monitorowanym. Na nowym osiedlu powstaną dwa typy domów. Domy skrajne oraz środkowe o powierzchni użytkowej 110,35 m2. Każdy dom będzie miał swoją działkę, na której mieszkańcy będą mogli stworzyć swój ogród. Większe działki mają jednak większą działką.

- Domy będą przygotowane pod sprzedaż komercyjną. Spore zainteresowanie jest na domy skrajne. Będą one jednak droższe. Szacunkowa kwota takiego domu to 500 tysięcy złotych plus VAT - mówi nam Gabriela Łyczak-Ślacan z MZBM-TBS w Sosnowcu, która jest inwestorem.