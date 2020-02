W przebudowywanym Parku Fusińskiego w Sosnowcu stoi już ozdobna brama

Brak śnieżnej zimy sprzyja wcześniejszemu rozpoczęciu i prowadzeniu prac remontowych w Parku im. porucznika pilota Jana Fusińskiego. To najstarszy park w mieście, który otwarto w 1935 roku. W najbliższych miesiącach za prawie 7 mln zł w tym miejscu powstanie park bioróżnorodności. Zaplanowano tam ponad 47 tys. sztuk nasadzeń, z czego ok. 150 to drzewa. Powstaną oczka wodne, pomosty, tarasy, ławki, alejki z nową nawierzchnia mineralną i nowe oświetlenie. Na razie przechodniom rzuca się w oczy ogrodzenie i ozdobna brama z motywami roślinnymi. Jak Wam się podoba?

Można powiedzieć, że modernizacja sosnowieckiego parku to już sprawa międzynarodowa, bo przetarg na tę wartą 7 mln złotych inwestycję wygrała czeska firma 4As. Jego prezes Andrzej Savitarius to Czech o polskich korzeniach. Podczas podpisania umowy z miastem, 15 stycznia 2019 roku, przekonywał, że będą się starali wykonać tę inwestycję przed czasem. Pogoda działa na ich korzyść. Nowa brama parku przy Kresowej Tymczasem sosnowiczanie bacznie obserwują postępy prac w miejskim parku. W oczy rzuca się głównie ogrodzenie parku. To pierwszy park w Sosnowcu całkowicie ogrodzony. Będzie zamykany na noc. Mieszkańcy zauważyli jednak mały dysonans między piękną, nowoczesna bramą z roślinnymi motywami, a prostą siatką jak z marketu budowlanego.

W sumie rewitalizacja parku obejmie 5,49 ha terenów zielonych. - W parku planujemy około 20 roślinnych kolekcji tematycznych, Będą to drzewa i rośliny właściwe dla naszego regionu i klimatu – mówił podczas podpisywania umowy z czeska firmą Tomasz Staroń, kierownik Jednostki Realizującej Projekt w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu. Inwestycja powstaje w ramach Zagłębiowskiego Parku Linearnego. NFOŚiGW dofinansował ją 3,9 mln zł. Przebudowany park ma być otwarty dla mieszkańców wiosną 2021 roku. To będzie park bioróżnorodności Po rewitalizacji w parku powstanie coś na kształt ogrodu botanicznego, którego celem będzie ochrona rodzimych gatunków roślin i zwierząt. Powierzchnia, która zostanie zrewitalizowana wynosi ok. 6,7 ha, z czego aż 5,49 ha to będą tereny biologiczne czynne.

W ramach inwestycji w parku zostanie posadzonych 47 tysięcy roślin w tym 245 drzew (jodła zwyczajna, olsza czarna, buk zwyczajny, lipa drobnolistna i szerokolistna, grab pospolity, dąb szypułkowy i bezszypułkowy, wierzby biała i krucha, topole biała, szara, czarna i osika, jesion wyniosły, jarząb pospolity i brzoza brodawkowata).

Kolekcje roślinne prezentowane w parku pozwolą mieszkańcom lepiej poznać rodzimą przyrodę. Rośliny uporządkowane zgodnie z siedliskami (grąd środkowoeuropejski, grąd subkontynentalny, buczyna karpacka, brzezina, subatlantycki bór sosnowy, ols porzeczkowy, podgórski łęg jesionowy, łęg wierzbowy, łęg topolowy, łąka rajgrasowa, zbiorowiska muraw dywanowych, murawa kserotermiczna, murawa kolekcja roślin skalnych) lub tematycznie (rośliny wrzosowate, zioła zapachowe, garbarskie, lecznicze, miododajne, przyprawowe, kolekcja lawendy) będą lekcją przyrody podczas rodzinnych spacerów.

Z myślą o zwierzętach zamontowane zostaną budki lęgowe dla ptaków, domki dla nietoperzy i owadów. Przy ogrodzeniu będą rosły drzewa i krzewy o mięsistych owocach: dzika róża (Rosa canina), jeżyna kaukaska (Rubus armeniacus), jeżyna bezkolcowa ruczaj (Rubus fruticosus), śliwa tarnina (Prunus spinosa), głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna), ałycza inaczej śliwa wiśniowa (Prunus cerasifera), dereń świdwa (Cornus sanguinea), szakłak (Rhamnus). Dla umożliwienia migracji małym ssakom planowane ogrodzenie będzie posiadało prześwit przy gruncie. Przyjemność obcowania z przyrodą i edukacja Gmina planuje także podpisać porozumienie z Wydziałem Farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Współpraca pomoże organizować ciekawe warsztaty dla uczniów i mieszkańców regionu, a studenci będą mieli możliwość zapoznania się z roślinami leczniczymi, których kolekcja zajmie ok.750 metrów kwadratowych parku.

Na terenie inwestycji powstaną oczka wodne, meandrujące ścieżki z nawierzchni mineralnej, place, tarasy widokowe, drewniane pomosty umożliwiające podziwianie kolekcji bez zadeptywania ich. W parku zamontowane będzie nowoczesne oświetlenie także podświetlające punktowo kolekcje. Nie zapomniano oczywiście o stojakach na rowery, małej architekturze i toalecie publicznej. Cała przestrzeń została zaprojektowana z myślą o osobach niepełnosprawnych. I co najważniejsze, wejście do parku będzie darmowe.