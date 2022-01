W CKZiU w Sosnowcu uczą się przedmiotów zawodowych także w języku angielskim. To otwiera nowe perspektywy

W sierpniu 2021 roku grupa sześciu nauczycieli przedmiotów zawodowych wzięła udział w szkoleniu z zakresu metody CLIL w Szkole ETI na Malcie (Executive Training Institute – Instytut Kształcenia Kadry Zarządzającej). CLIL – Content and Language Integrated Learning (pol. zintegrowane nauczanie przedmiotu i języka obcego) jest metodą innowacyjną, mającą na celu równoczesne poszerzanie wiedzy fachowej z danego przedmiotu oraz pogłębianie kompetencji językowych. Metoda ta rozpowszechniła się na uczelniach europejskich i jest polecana do stosowania w szkolnictwie przez Komisję Europejską. Jest nauką przez działanie, dzięki której nauczane treści merytoryczne i językowe znajdują bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Oznacza to, że uczniowie w trakcie zajęć uczą się rozumieć zagadnienia i problemy z zakresu wiedzy fachowej i zawodowej w języku obcym oraz rozwiązywać te problemy w języku obcym. Językiem stosowanym w tej metodzie w CKZiU jest język angielski.