Usta i nos od dziś obowiązkowo zakryte. Są jednak wyjątki od reguły. Kogo i kiedy nie dotyczą nowe przepisy?

Zakrywanie ust i nosa będzie obowiązkowe od 16 kwietnia

Od 16 kwietnia na terenie całej Polski obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. To kolejny z kroków w kierunku ograniczania rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19.

Rada Ministrów opublikowała 15 kwietnia nowy projekt rozporządzenia w tej sprawie. Czym on różni się od poprzedniego? Przede wszystkim, usunięto z niego zapis o tym, że maseczki należy nosić w parkach oraz lasach.

To może oznaczać, ze wbrew oczekiwaniom społecznym, 19 kwietnia nie zostanie przywrócona możliwość rekreacji na terenach zielonych. Do tego uszczegółowiono listę osób, które nie zostaną objęte obowiązkiem zakrywania ust oraz nosa. To m.in. księża oraz dzieci do lat 4.

Kiedy musimy zakrywać nos i usta?

Nowe przepisy mówią, że nos i usta należy zakrywać: