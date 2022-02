Uczniowie Technikum nr 6 w Sosnowcu uczestniczą w ciekawych zajęciach praktycznych

Zajęcia praktyczne w Technikum nr 6 w Sosnowcu

Dokładnie 27 stycznia uczniowie szkół ponadpodstawowych przeszli na nauczanie zdalne. Nauczanie w technikach wymaga jednak uczestnictwa w wielu zajęciach praktycznych. Dla uczniów tych szkół wiedza praktyczna jest niezbędna do zdobycia zawodu. W CKZiU Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska im. Legionów Polskich w Sosnowcu, uczniowie cały czas biorą udział w zajęciach technicznych. Jest to dla nich niezbędne, by już niedługo dobrze wypaść podczas praktycznej części egzaminu zawodowego. Zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

- Dla zawodów: technik analityk, technik geodeta, technik logistyk i technik elektryk przewidziane są zajęcia praktyczne w szkole. Wymiar tych zajęć nie przekracza 16 godzin tygodniowo. Na zajęcia praktyczne do szkoły przychodzą głównie uczniowie, którzy zdają egzaminy zawodowe w sesji letniej. W większości naszych klas są to egzaminy z wykonaniem a więc uczniowie muszą nabywać umiejętności manualnych, żeby egzamin zakończył się wynikiem pozytywnym. Przypomnę, że do zaliczenia części praktycznej egzaminu zawodowego wymagane jest od ucznia zdobycie 75 % punktów za zadanie praktyczne. Uczniowie, chętnie korzystają z tych możliwości. Przyszli elektrycy pilnie podłączają układy zasilania i sterowania do silników elektrycznych inni dokonują łączeń w instalacji elektrycznej na specjalnie do tego przygotowanych tablicach. Geodeci w tym czasie w innej pracowni kształcenia zawodowego dokonują pomiarów potrzebnych do sporządzania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Zajęcia w szkole prowadzone są z zachowaniem reżimu sanitarnego zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Zostały wprowadzone również wewnętrzne procedury bezpieczeństwa, które obowiązują na terenie całej szkoły - mówi Zbigniew Zalas, wicedyrektor szkoły.

Dodatkowo, w trybie stacjonarnym szkoła organizuje konsultacje dla osób, które podchodzą w tym roku do egzaminu maturalnego, zwłaszcza z języka polskiego oraz matematyki. Stacjonarnie w szkole pracuje także psycholog i pedagog szkolny. Uczniowie mogą także korzystać z biblioteki.