Uciekał przed policjantami, gdy Ci chcieli go wylegitymować. Okazało się, że miał przy sobie ponad kilogram amfetaminy!

Wzbudził zainteresowanie policjantów swoim nerwowym zachowaniem

Na jednej z ulic zauważyli nietypowo zachowującego się mężczyznę, który kurczowo trzymając w dłoni reklamówkę wsiadł do taksówki. Policjanci postanowili pojechać za nim. Na jednej z ulic w dzielnicy Pogoń taksówka zatrzymała się i obserwowany mężczyzna wysiadł z niej, nadal trzymając mocno reklamówkę.

Kiedy tylko policjanci próbowali do niego podejść, natychmiast rzucił się do ucieczki. Na próżno. Szybko został schwytany i zatrzymany. Już po chwili wyszło na jaw, dlaczego uciekał. Jak się okazało, w kurczowo ściskanej przez niego torbie foliowej znajdowały się worki z białym proszkiem - łącznie ponad 1,2 kilograma amfetaminy. To ilość wystarczająca, by przygotować z niej około 12 000 porcji narkotyku.

25-latek usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających oraz został objęty przez prokuratora policyjnym dozorem. Grozi mu za to do 10 lat więzienia