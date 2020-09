Tygodniowy przegląd prasy (Sosnowiec, 30.08-5.09.2020), poznaj najważniejsze informacje z Sosnowca

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Sosnowca, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.08 a 5.09.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Memy o Śląsku. Co o Ślązakach myślą Internauci? Zobaczcie”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Przegląd tygodnia Sosnowiec od 30.08 do 5.09.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Memy o Śląsku. Co o Ślązakach myślą Internauci? Zobaczcie Jak na Śląsk i Ślązaków patrzą "gorole", a jak "hanysy"? Skąd w memach tak duża popularność śląskiej gwary? Memy o Śląsku robią absolutną furorę w internecie. W galerii zebraliśmy te najlepsze. Kliknijcie w "Zobacz galerię". 📢 Dzieci wróciły do szkoły, czyli pora na... kartkówki. Zobacz te WYJĄTKOWE! "Pani da dwójkę. Błagam!" Dzieci powróciły do szkół po blisko półrocznej przerwie! Za nimi pierwszy tydzień w nowej rzeczywistości - wszak obostrzenia związane z koronawirusem dają się we znaki. Jedna rzecz jednak się nie zmieniła, przed uczniami już wkrótce pierwsza niezapowiedziana kartkówka, sprawdzian czy dyktando. Nie uwierzysz, co dzieci potrafią napisać na klasówce... Ich pomysłowość nie zna granic. Przekonaj się zresztą sami. Kliknijcie "ZOBACZ GALERIĘ".

📢 Tragiczna i zagadkowa śmierć dziennikarki. Anna Karbowniczak przed potrąceniem przez samochód dostawała groźby W piątek, późnym popołudniem, policja poinformowała o zatrzymaniu trzech osób w sprawie śmiertelnego potrącenia Anny Karbowniczak. Szczegóły mają być znane najwcześniej w sobotę. My ujawniamy wątek gróźb, które Ania dostała tuż przed śmiercią. Sprawę wypadku i gróźb przejęła Prokuratura Okręgowa w Poznaniu. 📢 500 zł mandatu za wypad na grzyby? Tego nie wolno robić w lesie. Zobacz listę Sezon na grzyby już sie rozpoczął. Dużo deszczu i wysoka temperatura powoduje, że w lasach jest bardzo dużo grzybów. Ale uważajcie na straż leśną! Grzybobranie, które cieszy się niezwykłą popularnością wśród Polaków, może skończyć się 500 zł mandatem, dlatego trzeba pamiętać o tym, jak się zachować w lesie. Czego zatem na grzybach lepiej nie robić? Wysokość mandatu, jaki wlepić może straż leśna waha się od 20 do 500 złotych. Sprawdź, za co można go dostać. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię".

📢 Sosnowiec: Trwa przebudowa basenu przy ulicy Żeromskiego. Widać już nową część budynku. Zobaczcie ZDJĘCIA Zakończyły się roboty ziemne związane z przebudową krytej pływalni przy ulicy Żeromskiego w Sosnowcu. Z zewnątrz widać już zupełnie nową część obiektu, którą wybudowano w ostatnich miesiącach. Pandemia nie zakłóciła tempa prac częstochowskiej firmy Częstobud, która zajmuje się przebudową obiektu. 📢 Psy, które nie szczekają: oto lista najspokojniejszych ras. Jak oduczyć psa szczekania? Szczekanie to nie tylko jedna z podstawowych cech psa, ale również jego przywilej. Podobnie jak człowiek komunikuje się mówiąc, tak i zwierzę ma prawo do komunikowania się głosem. Są jednak rasy nad wyraz szczekliwe, a są też takie, które cechuje spokój. Jeśli szczególnie zależy wam na psie, który będzie dawał głos rzadko, zobaczcie listę najmniej hałaśliwych czworonogów.

📢 Piękne dziewczyny z Sosnowca na Instagramie. Zobaczcie te zdjęcia! Sosnowiec. Instagram pełny jest pięknych zdjęć sosnowiczanek. Przejrzeliśmy social media i stworzyliśmy małą galerię. Zobaczcie, kogo znajdziecie na fotografiach. Kliknij w "zobacz galerię". 📢 Przebudowa DK 94 w Sosnowcu. Kierowcy mogą już wjechać do centrum miasta Od dziś, 3 września, wraca możliwość bezpośredniego wjeżdżania do centrum Sosnowca dla kierowców, jadących od Dąbrowy Górniczej. Prace na przebudowie drogi krajowej postępują w szybkim tempie. Jak zapowiadają wykonawcy, jeszcze wrześniu kierowcy będą mogli przejechać częścią głównej nitki przebudowywanej drogi. 📢 Rok temu Sosnowiec odwiedziła Roksana Węgiel. Pamiętacie to wydarzenie? Fanów młodej artystki nie brakowało ZDJĘCIA Roksana Węgiel przyjechała do Sosnowca na rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. To było rok temu. Młoda piosenkarka odwiedziła Zespół Szkół Katolickich. Pomogła w inauguracji akcji policji Bezpieczna droga do szkoły. Pamiętacie to wydarzenie? Powspominajmy. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Czy w Sosnowcu będą posadzone nowe rośliny? Przetarg został unieważniony. Co dalej planuje z tym miasto? Ponad 3 tysiące nowych roślin miało zostać posadzonych w Sosnowcu. To była wspaniała wiadomość, dla mieszkańców, którym brakuje zieleni w mieście. Jednak nie wszystko poszło po myśli urzędników. Przetarg musiał zostać unieważniony. Jakie kroki podejmuje teraz miasto? 📢 Nowy spektakl Teatru Zagłębia w Sosnowcu to Ślub. Aktorzy wrócili do prób. Wkrótce premiera Już wkrótce widzowie będą mogli wybrać się na nowy spektakl Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Na scenie zobaczymy "Ślub" Gombrowicza w reżyserii Radosława Rychcika. Ekipa teatralna wróciła do pracy nad spektaklem po długiej przerwie. Jest to wyjątkowa sytuacja, gdyż prace nad nim przerwano przez pandemię na kilka dni przed premierą.

📢 Sosnowiec: Policjanci prowadzili akcję Bezpieczna droga do szkoły w SP nr 10 ZDJĘCIA Policjanci promowali wśród najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Sosnowcu zasady prawidłowego poruszania się po drodze. Pokazali, jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię i tłumaczyli, jak istotne jest noszenie odblasków. To kolejna odsłona zainaugurowanej wczoraj przez Adama Małysza w Tychach ogólnopolskiej kampanii mundurowych "Bezpieczna droga do szkoły".

📢 Psy, które nie szczekają: oto lista najspokojniejszych ras. Jak zminimalizować szczekanie u psa? Szczekanie to nie tylko jedna z podstawowych cech psa, ale również jego przywilej. Podobnie jak człowiek komunikuje się mówiąc, tak i zwierzę ma prawo do komunikowania się głosem. Są jednak rasy nad wyraz szczekliwe, a są też takie, które cechuje spokój. Jeśli szczególnie zależy wam na psie, który będzie dawał głos rzadko, zobaczcie listę najmniej hałaśliwych czworonogów. 📢 Sosnowiec: Mieszkańcy wskazali miejsca, które denerwują ich na drogach lub sprawiają trudność. Na pewno którąś z nich jechaliście Sosnowiec. Poprosiliśmy mieszkańców, by wskazali nam ulice lub skrzyżowania, które ich denerwują lub sprawiają niektórym trudność. Te są różne - od zaparkowanych samochodów na ulicach, po pędzące inne pojazdy lub problemy z włączeniem się na ulice. Które miejsca denerwują kierowców w Sosnowcu? Sprawdźcie też w galerii.

📢 W Sosnowcu zatrzymany został brutalny pasażer autobusu. 27-latek wyzywał innego pasażera i pobił studenta. Sam zgłosił się na policję Na policję zgłosił się 27-latek, który w weekend zwyzywał pasażera nocnego autobusu do Sosnowca, a później pobił Jakuba, który stanął w jego obronie. - Zachowałem się w sposób odpowiedni. Nie ma mojego przyzwolenia na takie rzeczy - uważa student. Prokuratura zdecyduje, co dalej z agresywnym sprawcą homofobicznego ataku.

📢 PILNE: Jajka skażone salmonellą. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega. Sprawdźcie, czy ich nie kupiliście Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie przed zjedzeniem jaj pochodzących z jednej z ferm w Manieczkach. Wykryto tam pałeczki salmonella enteritidis na fermie kur niosek. 📢 Sosnowiec: Gwiazdy kabaretów bawiły nas w Muszelce. Drugi Sosnowiecki Iwent Kabaretowy za nami. To była świetna zabawa ZDJĘCIA Sosnowiecki Iwent Kabaretowy powrócił do Sosnowca. Podczas drugiej edycji imprezy bawiliśmy się również w Muszelce w Parku Kuronia. Na scenie wystąpiły znane gwiazdy kabaretu. Wręczono także nagrody promocyjne Sosnowca - Złoty Paszport oraz Złoty Nocnik. Zabawa była fantastyczna. Zobaczcie zdjęcia.

📢 "Najlepsze" letnie stylizacje z ulic woj. śląskiego - czyli "faszyn from Śląskie" [ZDJĘCIA] Lato 2020 już z nami. A jak wyglądają "najlepsze" letnie stylizacje z ulic woj. śląskiego? Znajdziesz je na fanpagu "Faszyn from Śląskie". Publikowane są tam fotografie... tych nieco zaskakujących stylizacji wprost z ulic naszego regionu. Tak więc, jak Śląskie ubiera się na co dzień? Oj bywa... różnie! Przekonaj się. Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ".

Jak chronić się przed uciążliwymi telefonami reklamowymi?