Tygodniowy przegląd prasy (Sosnowiec, 21.06-27.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Sosnowca

Górka Środulska w Sosnowcu to jedno z ciekawszych miejsc, które oferuje atrakcje zimą, a także latem. Można tu pojeździć na nartach, sankach, a letnią porą np. wziąć udział w imprezie biegowej, która polega na wielokrotnym podbiegu na szczyt wzniesienia. A z niego rozciąga się interesujący widok. Co zatem można stąd zobaczyć?

Zagłębiowski Park Sportowy, który powstaje na Środuli, ma być najnowocześniejszym tego typu obiektem w całym regionie. To bowiem nie tylko nowy stadion, ale także hala sportowa oraz lodowisko. Sprawdziliśmy, jak dziś przebiegają prace przy budowie tego ogromnego obiektu sportowego.

NETFLIX bije rekordy popularności. Użytkowników jest coraz więcej, a twórcy platformy co miesiąc dostarczają im mnóstwo nowości. W naszej galerii produkcje, które będziemy mogli zobaczyć już za kilka dni, od 1 lipca. Wśród nich m.in. seriale, filmy przygodowe, komediowe, dramaty dla widzów o mocniejszych nerwach i programy rozrywkowe. Sprawdź NOWOŚCI W LIPCU 2020 r.

Publikujemy wizerunki osób podejrzanych o dokonanie zabójstwa. Wszystkie zdjęcia pochodzą ze strony poszukiwani.policja.pl. Są to osoby, których Polska Policja poszukuje z powodu możliwości popełnienia przestępstwa a art. 148 Kodeksu Karnego. - Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności - czytamy w KK.

Wystarczy chwila nieuwagi, żeby na przejeździe kolejowym doszło do tragedii. PKP przypominają o ważnej akcji "Bezpieczny przejazd". W Sosnowcu ambasadorzy akcji rozdawali ulotki i przypominali zasady bezpieczeństwa kierowcom oraz pieszym na przejeździe kolejowym przy ul. Chemicznej.

Do będzie burzowy piątek. IMGW i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wystosowało ostrzeżenie dla każdego z powiatów woj. śląskiego. Dziś, 26 czerwca w naszym regionie prognozowane są opady, burze, porywisty wiatr i lokalnie gradobicie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W artykule przeczytasz więcej o ostrzeżeniu, jak również zobaczysz interaktywną mapę "GDZIE JEST BURZA?".

Wyłączenia prądu w Zagłębiu planowane są dzisiaj i na kilka dni do przodu. Na liście są Sosnowiec, Będzin, powiat będziński. Dobrze być wcześniej przygotowanym na czasowe braki energii elektrycznej. KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ i sprawdź, gdzie w najbliższym czasie okresowo nie będzie prądu.

W piątek 3 lipca, Helios ponownie zaprosi widzów do swoich kin. Sieć zadba aby każdy czuł się komfortowo podczas filmowych wizyt, oczywiście z zachowaniem wymogów higieny i bezpieczeństwa. W repertuarze, poza regularnymi seansami, znajdą się także różnorodne projekty specjalne w tym koncerty, maratony oraz bajkowe atrakcje dla najmłodszych!

Przebudowa sosnowieckiej części drogi ekspresowej S1 i budowa nowego węzła w Sosnowcu to inwestycja, która w ostatnich latach obrosła już legendą. To też ważna inwestycja dla Sławkowa, bo będzie stanowić początek starań o budowę łącznika S1 do Euroterminala w Sławkowie. Jakie są efekty starań miast o te inwestycje?

Tychy według Rankingu Finansowego Samorządów zostały najlepiej zarządzanym miastem na prawach powiatu w Polsce. Pierwszą dwudziestkę rankingu Forum Ekonomicznego zdominowały miasta z woj. śląskiego. Prezentujemy dziesięć najlepszych miast z naszego regionu. Sprawdź, czy Twoje miasto jest wśród najlepszych - kliknij w "zobacz galerię".

Duże kary za brak maseczki w autobusie, czy tramwaju może spotkać tych, którzy uznają, że pandemia koronawirusa już minęła i problem się rozwiązał. Wszystkich lekceważących obowiązek noszenia masek kierowca będzie mógł wyprosić, a mandat w wysokości 500 zł. To nie wszystko - jeśli skierowany zostanie wniosek do Sanepidu, to kara może wynieść nawet 30 tys. złotych. W wielu miastach trwają kontrole, w które angażuje się policja, straż miejska, czy kontrolerzy w komunikacji miejskiej.