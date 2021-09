Tygodniowy przegląd prasy (Sosnowiec, 19.09-25.09.2021), poznaj najważniejsze informacje z Sosnowca

Przegląd tygodnia Sosnowiec od 19.09 do 25.09.2021: top 3 artykuły z tygodnia

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Sosnowieccy dzielnicowi - to do nich możemy zgłaszać się z różnymi problemami dotyczącymi miejsc, w których mieszkamy. Policjant zna swój teren i może pomóc mieszkańcom. Do końca roku dzielnicowi z Sosnowca będą realizować kolejne priorytetowe zadania. Znasz swojego dzielnicowego? Zobacz zdjęcia wraz z informacjami.

Tak wygląda z góry miasto, gdzie chce mieszkać coraz więcej ludzi. Zobaczcie, czy na zdjęciach ze sterowca jest Wasz dom. Oto Stawiki, Stary Sosnowiec, Pogoń, Naftowa i Akacjowa z nieba we wrześniu 2021 roku, kiedy nad nami latał ogromny Zeppelin firmy ZF.