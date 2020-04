Trzy ataki na policjantów sosnowieckiej komendy w ciągu jednej nocy

W poniedziałek, 6 kwietnia, po godz.19.00 policjanci otrzymali zgłoszenie od roztrzęsionej kobiety, której córka wraz ze swoim konkubentem nie chcieli wpuścić do mieszkania. Policjanci, z uwagi na zagrożenie epidemiczne i obowiązujące przepisy, wyprowadzili konkubenta córki na zewnątrz.

Wszystko przebiegało bez zakłóceń do momentu, kiedy mundurowi postanowili sprawdzić zawartość plecaka 30-latka. Wówczas stał się on bardzo pobudzony i w pewnej chwili podjął próbę ucieczki. Szybko został schwytany i obezwładniony. Wtedy też stał się agresywny i usiłował wyrwać się trzymającym go policjantom.