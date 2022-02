Trasy rowerowe do 7 km od Sosnowca. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 5 - 6 marca?

Trasy rowerowe z Sosnowca

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Sosnowca, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 05 marca w Sosnowcu ma być 5°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 06 marca w Sosnowcu ma być 5°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🚲 Trasa rowerowa: Barbie w okolicach Chudowa

Stopień trudności: 1

Dystans: 56,76 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 91 m

Suma podjazdów: 1 114 m

Suma zjazdów: 1 115 m

Trasę rowerową mieszkańcom Sosnowca poleca JIMMYtm

W planach był Chudów i pokazy straży pożarnej, ale z braku czasu zawróciliśmy przed celem, Mimo to wycieczka bardzo ciekawa, zwłaszcza jeziorka w okolicach Kochłowic.

Trasa asfaltowo szutrowa, niektóre miejsca dość błotniste, ale praktycznie do przejechania w siodle. Idealnie na rower krosowy.

Którędy jechać nie opisuję bo widać to na tracku :)

