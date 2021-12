Trasy rowerowe do 7 km od Sosnowca. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 25 - 26 grudnia?

Rozważasz trasę rowerową w okolicy Sosnowca? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 25 - 26 grudnia wybraliśmy 5 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy długości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 7 km od Sosnowca. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Sosnowca warto wybrać w weekend 25 - 26 grudnia.

Ścieżki rowerowe z Sosnowca We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Sosnowca, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 grudnia w Sosnowcu ma być 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 50%. W niedzielę 26 grudnia w Sosnowcu ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%. 🚲 Trasa rowerowa: Do zalanej kopalni Stopień trudności: 1

Dystans: 99,4 km

Czas trwania wyprawy: 1193046 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 293 m

Suma podjazdów: 1 836 m

Suma zjazdów: 1 841 m Trasę rowerową mieszkańcom Sosnowca poleca Aza Traska po modyfikacjach, wiedzie w 70% po bezdrożach. Niestety, z powodu niezdarności, do Chechła musiałem narysować traskę, więc jest brak przewyższeń.

WYSOKOŚĆ - DANE Z MAPY : Średnia wysokość 290.35 m

Najniższy punkt 234.0 m

Najwyższy punkt 374.3 m

Maksymalna różnica 140.3 m

Łączna wysokość podjazdów 831.59 m

Łączna wysokość zjazdów -782.89 m

Dystans podjazdów 29.45 km

Dystans po płaskim 47.06 km

Dystans zjazdów 23.84 km

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Na zamek do Rabsztyna... Stopień trudności: 1

Dystans: 100,29 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 178 m

Suma podjazdów: 1 170 m

Suma zjazdów: 1 165 m Aza poleca trasę mieszkańcom Sosnowca Wycieczka na zamek do Rabsztyna. Dawno mnie tam nie było więc postanowiłem zobaczyć zamek po renowacji. Traskę starałem się jak najwięcej poprowadzić bezdrożami. 44% drogi to bezdroża. Jak zwykle bywa przy planowaniu drogi wg mapy, zawsze coś mnie niemile zaskoczy :-) Zaznaczyłem jedno miejsce, które zmusiło mnie do przejścia po "mostku" aby przedostać się na druga stronę rzeczki. W Strzemieszycach również brakło mi ścieżki :-) więc musiałem trochę pokombinować. Łączna wysokość podjazdów 666.20 m.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Geo - Dino - Sfera Stopień trudności: 1

Dystans: 28,21 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 57 m

Suma podjazdów: 230 m

Suma zjazdów: 226 m Trasę dla rowerzystów z Sosnowca poleca Shadow125 Pogoda średnia ale w domu nie ma co siedzieć. Wybór padł na Sodową (Sadową) Górę w Jaworznie. Mniejsza o nazwę ważne jest, że na terenie nieczynnego kamieniołomu powstał Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera. Trasa prowadzi bocznymi drogami a na terenie Jaworzna ścieżkami rowerowymi dobrze oznaczonymi, no może z małymi wyjątkami. Na trasie spotykałem sympatycznych rowerzystów (jednego nawet uchwyciła kamera - pozdrawiam) nie obeszło się oczywiście bez pozdrowień. W pewnym momencie szlak skręca w prawo i wjeżdżamy w "inny świat" można nawet odpocząć na belce. Po drodze zauważyłem tablicę pamiątkową "Progresywne Więzienie dla Młodocianych Przestępców – istniejące w latach 1951–1956 w Jaworznie więzienie dla młodocianych więźniów politycznych. cyt. Wikipedia". Po przebiciu się przez pola dotarłem do GEOsfery. Tam już tylko atrakcje, w praktyce można spędzić cały dzień. Polecam trasę wszystkim.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Będzin - Pogoria IV - Szlak Zamkowy - Siewierz - Będzin Stopień trudności: 2

Dystans: 51,03 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 1 339 m

Suma zjazdów: 1 358 m Noibasta poleca trasę rowerzystom z Sosnowca

Sobota, dlatego wyjazd spod TDZ bo ... jak wiadomo w sobotę w Będzinie "Koko Spoko Olimpiada" ;) i w okolicach placu targowego ciężko się przebić ;) (dla przyjezdnych - zaparkować równie ciężko jak się przebić ale przy TDZ również jest mały parking) Tradycyjnie wałami Przemszy na Pogorię, dalej do Trzebiesławic i stamtąd szlakiem zamkowym (czerwony) do Siewierza. Powrót nieco zmodyfikowaną trasą, zamknięcie pętli na Pogorii i do Będzina. Uwagi w waypointach :)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rozpoznanie... Stopień trudności: 1

Dystans: 109,65 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 120 m

Suma podjazdów: 1 403 m

Suma zjazdów: 1 399 m Trasę dla rowerzystów z Sosnowca poleca Aza Tym razem bardziej asfaltowo - 45% drogi. Skusiłem się na wyjazd chęcią sprawdzenia niebieskiego szlaku pieszego Powstańców Śląskich. Szlak wg mapy biegnie od Bytomia aż do Gliwic. Cóż niestety stwierdzam z przykrością, że szlak jest tak słabo oznaczony, iż zgubić się na nim to żadna sztuka :-) . W paru miejscach bez maczety nie należy się zapuszczać :-) Szkoda, że ten szlak został zapomniany i raczej nie wróżę mu przyszłości. Gdyby nie mapa to nie miałbym żadnych szans, chociaż częściowo ten szlak przejechać. Pierwszego kapcia również zaliczyłem - ach ten asfalt :-) - zło konieczne :-). Łączna wysokość podjazdów 843.09 m.

Nawiguj

